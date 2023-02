RUGBY- SUPER COUPE – COSFA perd sur tapis vert

En attendant la décision des homologateurs de la rencontre de la Super coupe de dimanche, c’est le FT Manjakaray qui est sorti vainqueur, par application des règlements.

«Aucun match à rejouer et la discussion ne se pose même pas. » Telle est la réponse, donnée d’un ton ferme par Marcel Joseph Rakotomalala hier. Le président de Malagasy Rugby a convoqué la presse hier après-midi, au siège de Malagasy Rugby à Ankoron­drano.

Dans son allocution, sans entrer dans les détails techni­ques, il a expliqué que « c’est attristant de voir la tournure de l’évènement hier (dimanche) en présence de la grande famille de Rugby Afrique et World Rugby qui sont de passage à Madagascar. C’est une honte pour les auteurs de cet acte répréhensible surtout qu’il s’agit de militaires, des hommes de discipline qui ont montré un mauvais exemple ». Le président de Malagasy Rugby ajoute que « les homologateurs de la rencontre vont trancher et je peux avancer, dès maintenant, que par application des règlements de compétition, la Super coupe reviendra aux joueurs de FT Manjakaray ».

Coralie Van Den Berg, représentante de la Fédé­ration internationale de rugby et responsable des partenariats en Afrique chez World Rugby a confirmé ce que Marcel Rakotomalala a

dit. « Les deux équipes ont montré un beau jeu dimanche. Madagascar est au-devant de la scène africaine et se place au premier rang en termes de spectateurs qui sont venus nombreux. Dommage que le match a pris une autre tournure qui a gâché la fête. Pour moi, c’était une attitude répréhensible de quitter le match. Il faut appliquer les règlements car cela mérite une sanction », confie-t-elle.

Source du litige

De son côté, les militaires qui ont quitté le terrain, n’ont pas posé de problème sur le déroulement du match. Le seul point qu’ils n’ont pas accepté, a été la décision de l’arbitre central qui a donné deux cartons jaunes successifs et qui sont source du litige. Rija Randrianarison, coach de Cosfa, a indiqué que « si la décision de Malagasy Rugby ou des homologateurs du match a été d’octroyer la Super coupe aux joueurs de FT Manajakaray, nous n’avons pas de problème là-dessus. Nous assumons notre attitude de quitter le terrain. Pour le XXL TOP 20 qui débutera ce dimanche, nous sommes prêts à relever le défi en tant que champion en titre sans craindre qui que ce soit. Nous souhaiterons aussi jouer la Coupe du président, et on verra qui d’entre cosfa et FTM la remportera », conclut-il. Les joueurs de Cosfa ont quitté le terrain à la 54e minute du match pour la Super coupe joué dimanche au stade d’Andohatapenaka après avoir mené au score, 20-15. Ils n’ont pas digéré l’attitude de l’arbitre central les a pénalisés de deux cartons jaunes.