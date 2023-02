PROJET MINIER – Un premier débat ouvert sur Base Toliara

Une grande première depuis trois ans. Après la suspension des activités de la compagnie minière Base Toliara en novembre 2019, c’est le premier débat public télévisé organisé sur le sujet. À l’occasion de son dixième anniversaire, la chaîne privée TVPlus Toliara a organisé une série d’événements. Entre autres, un débat télévisé présentant les partisans et les opposants à la réouverture de la compagnie minière, qui a eu lieu dans un restaurant de la place. À la tête des opposants, le gendarme retraité, le colonel Rodney Rehosy Fanampera qui avance bon an mal an que les conséquences de l’exploitation de l’ilménite de Ranobe seront catastrophiques pour la santé des communautés et de l’environnement. Les partisans conduits par Parfait Mana et consorts, de la plateforme des Olobe de Toliara, argumente le côté économique de l’exploitation de ces ressources minières. Ceux qui sont contre placent leurs arguments et répliquent même par des coups de poing sur la table, et des réponses qui frôlent même le cri et le désordre. L’ambiance ou plutôt, le tempérament des uns et des autres a été chaud. Des représentants des pêcheurs, anciens opposants devenus partisans ont été dénoncés publiquement comme corrompus par Base Toliara. Ces derniers répondent qu’au contraire, ceux qui s’y opposent sont payés par des ONG comme Collectif Tany qui s’oppose à toute exploitation minière dans le pays. En tout cas, le public a pu apprécier et tirer ce qui lui semble intéressant. Le cahier des charges, l’environnement, le social, la politique, la manipulation, l’argent, les bénéfices et les désavantages du projet ont été étalés. L’important a été que des voix se font enfin entendre à plus grande échelle. Il n’y eut ni vainqueurs ni vaincus.