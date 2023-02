Première titularisation de Rakool

Arrivée en Algérie le 14 février, l’attaquant des Barea Koloina Razafindranaivo «Rakool» a disputé son premier match avec son nouveau club, Mouloudia la nuit du dimanche. Ce club d’Alger et l’US Biskra se sont neutralisés sur un score nul et vierge lors du match comptant pour la 17e journée de la Ligue 1 algérienne. Mouloudia club qui compte sept victoires, six nuls et quatre défaites, occupe actuellement la quatrième place avec au compteur 27 points, tandis que l’US Biskra est classée onzième. MC Alger est l’un des grands clubs d’Algérie ayant comme palmarès sept titres nationaux, huit coupes et trois super coupes.