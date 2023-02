MINES – Kraoma reprise par des investisseurs ?

Le passage du président de la République à Morarano Chrome, dans le district d’Amparafaravola, région Alaotra Mangoro le 16 février dernier a été saisi par des employés de Kraoma. Entre deux déplacements du président lors de la cérémonie d’annonce de la distribution d’engrais chimique amélioré, un employé a soufflé « Qu’en est-il de Kraoma, monsieur le président ? ». Andry Rajoelina s’est alors retourné et a rejoint l’employé. « Je ne vous oublie pas. Kraoma a été délaissée et vendue par l’ancien régime, mais nous avons déjà trouvé de nouveaux investisseurs pour sauver Kraoma. Nous avions discuté de ce dossier la semaine dernière » a-t-il déclaré. L’employé en remerciant le président de la République a encore profité de l’opportunité pour demander de considérer le social des employés. « Nous ne mangeons littéralement plus monsieur le président. Au moins, envoyez notre salaire » a insisté l’employé. Les quelques quatre cents employés de Kraoma sont en situation difficile depuis près de trois ans, quand des Russes, annoncés comme investisseurs, ont laissé pour morte la société d’Etat d’exploitation de chromite. Aucune suite, aucune poursuite n’a été entamée depuis le départ des Russes. Le président a alors annoncé que du riz allait être envoyé chez les employés de Kraoma à Brieville. Le député élu dans cette localité ni le DG de Kraoma n’était sur place lors de ce passage du président de la République. Jusqu’à l’heure, aucune bribe d’informations ne filtre sur l’identité du ou des nouveaux investisseurs annoncés par Andry Rajoelina, ni de quand allait être connue publiquement cette nouvelle reprise de Kraoma.