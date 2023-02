Les poids lourds se promènent à leur guise

Le respect du code de la route est compétemment bafoué surtout pour la circulation des poids lourds et camions sur cette voie, dans la ville de Mahajanga. L’horaire de sortie des camions, à partir de 19h jusqu’à 7h du matin, n’est pas du tout respecté. Les camions et semi transportant des gros conteneurs circulent à leur guise, sans être inquiété partout dans la ville. Et particulièrement sur l’axe très réduit à Mahavoky. Pire encore, ils se garent en permanence le long de la route alors que l’accès est très étroit. Comme c’est le cas des camions citernes devant la direction régionale de l’économie près de la Cour d’appel vers le village touristique. Ils sont garés en permanence le long de la route, ils bloquent la voie et la circulation est alors transformée en sens unique car ces grands véhicules occupent une grande partie de la chaussée. Toutes ces infractions se déroulent sous les yeux des forces de l’ordre et les responsables de la commune urbaine de Mahajanga. Pourtant, ces derniers ne cessent de déclarer dans les stations de télévision locale qu’ils vont appliquer des sanctions. Mais tout ceci reste encore au stade de la théorie jusqu’à maintenant.