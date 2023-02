JEUNES ENGAGÉS – Le projet Honko Salama rafle le premier prix

Le Projet Honko Salama, porté par le club Institute of People and Nature de l’Université de Tuléar, œuvrant dans la restauration de l’écosystème de mangrove en produisant des plantules de palétuviers, a remporté la première place dans le cadre du projet jeunes engagés pour un monde durable mis en œuvre par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Afrique Australe et Océan Indien et co-financé par le Fonds Canadien d’Initiatives Locales (FCIL). Le premier lauréat a ainsi remporté la somme de sept millions d’ariary. En effet, cent jeunes étudiants issus de vingt clubs étudiants ont bénéficié d’un accompagnement en vue du perfectionnement de leur idée de projet. Cinq projets lauréats ont reçu une dotation financière pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet. L’appel à projets a été adressé aux clubs étudiants pour soumettre leur idée de projets au mois de décembre. Le second prix est le Projet Imatematiko, présenté par des étudiants de l’ENS Fianarantsoa. Leurs activités sont axées sur la promotion des matières scientifiques telles que les mathématiques et l’informatique auprès des étudiants, notamment à travers célébration de la journée internationale des mathématiques. Le projet a reçu la somme de six millions d’ariary. Le troisième prix revient au Projet ACT, porté par le Club d’Entrepreneuriat des Étudiants en Économie de l’université d’Antananarivo. Ayant comme ambition la promotion de l’entrepreneuriat auprès des étudiants des universités publiques, le projet ACT est un concours de porteur de projet entrepreneurial. La somme de quatre millions d’ariary leur a ainsi été octroyée. Le coup de cœur du jury s’est porté sur le Projet Tamana, du club G4 de l’université d’Antananarivo. Tamana a comme ambition d’utiliser la communication comme un moyen pour apporter le changement de comportement axé sur les écogestes et écoresponsables auprès des élèves en primaire. Le projet a été primé d’une somme de quatre millions d’ariary.