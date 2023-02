INTEMPÉRIES – Un glissement de terrain détruit une maison à Tsimialonjafy

Les risques de glissement de terrain et d’éboulement restent élevés sur la colline de Manjakamiadana. Une famille a échappé à la mort à Tsimialonjafy.

Un drame évité de justesse à Tsimialonjafy. Une famille est sortie indemne d’un glissement de terrain qui a touché leur maison, érigée au pied d’une falaise, dans la soirée du samedi. « Lorsque la pluie s’est arrêtée, les sacs de sable adossés à cette falaise, ont glissé. Ils ont emporté un arbre qui avait poussé sur la falaise. Un bloc de rocher a suivi. Le tout a démoli le mur du rez-de-chaussée et s’est introduit à l’intérieur de la maison. Heureusement qu’ils étaient à l’étage, ils en sont sortis sans égratignure. Par contre, les dégâts matériels sont importants. Presque tous leurs biens ont été démolis. », témoigne Suzanne Razanamandimby, une proche des victimes.

Cette famille a quitté, temporairement, cette maison. Le temps qu’elle nettoie et répare les dégâts. « Ils n’ont nulle part où aller. », rajoute Suzanne Razanamandimby. Et pourtant, le danger n’est pas encore écarté. Ils ont, tout simplement, couvert avec du plastique le reste de terre qui n’a pas glissé derrière leur maison, pour éviter que l’eau s’y infiltre et conduise à un autre accident.

Plusieurs terrains menacent de glisser dans ce fokontany de Tsimialonjafy, que le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) classe zone rouge au glissement de terrain et aux éboulements de rocher. Les responsables de ce fokontany ont détecté, au moins, deux points dangereux.

Blocks de roches

Des drapeaux rouges ont été placés près de ces coins à risque, au mois de décembre, pour inciter au départ les personnes qui vivent à proximité. Deux mois plus tard, il n’en reste que quelques-uns. « La plupart de ces drapeaux ont été enlevés par des habitants. », rapporte une source auprès de ce fokontany. La plupart des habitants de cette colline sacrée ne prennent pas au sérieux le risque auquel ils sont exposés. Le fokontany continue à conscientiser les habitants sur le danger. Les chefs secteurs ont été envoyés inspecter les maisons qui menacent de s’effondrer, les blocs de rocher qui menacent de s’écrouler et les terres qui risquent de glisser, à la veille du cyclone Freddy. La grande salle du bureau de fokontany a été préparée pour accueillir des éventuels sinistrés. Jusqu’à hier, aucun ménage n’a rejoint ce bureau de fokontany.

Freddy ne toucherait pas Antananarivo

Le cyclone tropical intense Freddy épargnerait la capitale. Il n’apporterait ni pluie ni vent fort à Antananarivo, selon les prévisions d’hier, rapportées par Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie. « Le temps serait nuageux à Antananarivo, il y aurait des averses localement orageuses, l’après-midi, comme nous sommes en période de pluie. », indique-t-il. La vigilance verte est, cependant, maintenue pour la région d’Analamanga. Elle pourrait être levée, suivant l’évolution du cyclone.