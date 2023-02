Huit plaintes par semaine pour des problèmes d’assainissement.

La Commune Urbaine d’Antananarivo via la direction de L’Eau et l’hygiène constate le manque d’infrastructures d’assainissement et d’hygiène dans la capitale. Une descente a été effectuée au 18 février. La DEAH au niveau de la CUA a reçu près de huit plaintes puisque certains habitants qui n’ont pas de WC font leurs besoins dans les canaux d’eaux usées. Ces plaintes ont été signalées dans le quartier d’Isotry et Andranomanalina. Ainsi la CUA a rappelé l’application du 50 000 ariary de contravention. Et les efforts par rapport à la construction de WC publics ont été annoncés afin de résoudre ces problèmes.