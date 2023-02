EXPORTATION MINIÈRE BOENY – Contestation des opérateurs contre le droit de sortie

Grogne des acteurs directs et exploitants miniers de Mahajanga. Vendredi, ils ont manifesté pour contester l’imposition de 10 à 20% du nouveau droit de sortie sur les exportations de produits miniers, décidée dans la Loi de Finances, appliquée depuis janvier. « Nos activités sont suspendues depuis un mois. Nos produits sont bloqués et nous n’avons plus réalisé des exportations à cause de cette imposition qui est inabordable. De nombreuses personnes sont menacées de chômage. Les dockers utiles pour le chargement des marchandises et les transporteurs qui sont chargés du transfert, n’ont plus travaillé depuis janvier car nous ne pouvons plus réaliser les activités d’exportation. La seule solution est de supprimer et de modifier cette nouvelle loi. Nos activités vont prendre fin et nous avec elles. Nous sommes en danger», déclare le porte-parole, Bienshekidah, vendredi à Mahajanga-be. Les producteurs et les collecteurs continuent de tailler et d’envoyer les marchandises à Mahajanga. Mais celles-ci sont bloquées sur place et s’entassent car aucun envoi vers l’extérieur n’a été effectué depuis le début de l’année. Les exploitants miniers venant des régions Sofia, Melaky et Boeny ainsi que de Marovoay se plaignent de cette charge fiscale qui est très lourde pour eux. Ils exportent surtout des pierres industrielles telles que le jaspe et l’agate.