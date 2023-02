Deux habitations dévorées par des feux

Les feux ont encore fait des victimes vendredi vers 11h à Tsararano ambony, près du doany. Deux maisons d’habitation, six chambres ont été réduit en cendre ainsi que tous les objets et vêtements à l’intérieur. Les locataires étaient absents quand le sinistre s’était produit. Les pompiers étaient arrivés tardivement, d’après les témoins. Mais le mauvais état de la route et les bouchons de voiture y étaient aussi pour quelque chose.