CYCLONE – Branle-bas de combat en attendant Feddy

L’arrivée de Freddy entre Mahanoro et Manakara est incontournable. Les préparatifs en amont des réponses aux chocs du cyclone intense se font au niveau central mais aussi local.

Plus que quelques heures avant que le cyclone intense Freddy touche terre dans la Grande île. Les préparatifs s’activent au niveau central mais aussi au niveau des zones où le cyclone intense est prévu passer. Hier vers 16h, Freddy continue tout droit son périple vers Madagascar. Il se positionne à 963 km à l’Est Nord Est de Mananjary. Freddy se déplace sur Ouest Sud Ouest en 35km/h. Hier, Freddy est à un stade de Cyclone tropical intense avec un vent de 200km/h et des rafales atteignant les 280 km/h près de son œil. Freddy va accoster entre Mahanoro et Manakara ce jour dans la nuit. À son arrivée, il aura apporté avec lui un vent de 175km/h avec des rafales de 250km/h hier, Freddy est passé par l’île Maurice où les dégats sont assez importants. parmis il a effleuré la Réunion .

Ainsi, de fortes pluies qui pourraient atteindre les 200 mm sont attendues avec des fortes houles et des vagues jusqu’à 10m de hauteur. Huit régions et un district sont placés en alerte jaune. Il s’agit des régions Atsinanana, Vatovavy Fitovinany , Atsimo atsinanana, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe et du district Anosibe An’ala. L’alerte verte est annoncée dans les régions Analamanga, Itasy, Menabe, et dans le district de Moramanga, Beroroha, Ankazoabo, Sakaraha, Morombe et Toliara I-II.

Depuis hier, les autorités peaufinent les derniers préparatifs sur plusieurs secteurs. Lors de la visite du Premier ministre auprès du BNGRC hier, ce dernier a annoncé qu’une mise à jour a été faite par rapport au pré positionnement. Des vivres de 32 tonnes sont par exemple pré-positionnés à Vatomandry. À Ikongo, Onze tonnes de vivres sont déployées pour subvenir aux besoins des sinistrés lors du passage de Freddy. En termes de télécommunications, des téléphones satellites sont disponibles en cas de coupure durant les intempéries. Des engins sont également disponibles sur les routes comme c’est le cas à Mahanoro pour dégager les routes dans ces parties.

Arrêt des cours

Au niveau local, les réunions de préparation de succèdent. Dans la région Haute Matsiatra, la circulation sur les routes nationales sont suspendus à compter de ce jour à 12h jusqu’au jeudi. « Les taxi-brousses desservant les zones régionales et zones nationales ne pourront plus circuler à partir de midi », précise Lova Narivelo Razafindrafito, Gouverneur de la Région Haute Matsiatra, hier sur la page du Gouvernorat. Dans la région Haute Matsiatra ainsi que dans d’autres régions comme les régions Vatovavy et Fitovinany, les cours seront suspendus à compter de ce jour jusqu’au vendredi pour les élèves. Le ministère de l’Éducation Nationale a annoncé que la région Atsinanana sera également concernée par cette suspension des cours. Il s’agit des districts de Toamasina 1 et 2, Brickaville, Marolambo, Vatomandry et Antanambao Manampotsy. Ainsi, les élèves de tous les niveaux pourront rester tranquillement chez eux à l’abri de tout danger à partir de ce jour et les cours ne reprendront que le lundi 27 février.