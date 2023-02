CIRCULATION – Embouteillage infernal à Mahavoky-atsimo

Ras le bol ! Les usagers de la route à partir de Tsaramandroso ambony vers Ampisikina au croisement du bloc administratif et descendant à Mahavoky- atsimo vers le rond-point de soatata, se plaignent des longues files et embouteillage monstre qui dure plusieurs heures. Ce, sur une distance à peine d’un kilomètre. Hier, la circulation a complètement stagné entre ces portions très tôt dans la matinée jusque tard vers 13h. Et surtout durant les heures de pointe. Plusieurs causes ont provoqué cette situation, mais la reprise des travaux sur un petit tronçon de 20mètres était à déplorer. « Nous ne voyons pas l’intérêt de réaliser ces travaux, séparément, car le chantier devait être terminé depuis décembre avec tout le reste. On se demande pourquoi cette portion n’a été touchée depuis le début ? Et la route vers le rond-point Soatata devait déjà être ouverte mais elle est toujours fermée. Cette voie vers Mahavoky atsimo est le seul chemin qui mène à Amborovy et elle est encore en chantier aujourd’hui, alors que la grande partie des travaux était déjà terminée en décembre. C’est de l’incompétence et cette situation entrave à notre déplacement », a déploré un usager. Des bus scolaires qui transportaient des enfants après la sortie d’école de 11h30 étaient bloqués jusqu’à midi trente hier dans les embouteillages à Ampisikina. Certainement, les élèves étaient rentrés très tard vers Ambondrona et alentours pour le déjeuner de midi et qu’ils devaient encore revenir vers 14h à Tsaramandroso ambony et à Mangarivotra. Tant que la route RN 54 à Amboaboaka jirama vers Amborovy ne sera pas ouverte, la circulation sera encore catastrophique autour de Mahavoky atsimo et avaratra ainsi qu’à Ampisikina et Tsaramandroso ambony.