ATHLÉTISME – STAGE – Les athlètes malgaches à pied d’œuvre

Les deux délégations malgaches composées d’athlètes et de chefs de délégation qui ont quitté la Grande ile mercredi et jeudi, sont bien arrivés en Chine. Ils y suivront un stage de formation de quatre mois offert par le gouvernement chinois. Ce stage entre dans la préparation des athlètes malgaches en vue de la XIe édition des Jeux des iles qui se jouera à Madagascar du 25 aout au 3 septembre. Le chef de la délégation, Indépendance Lahimana, Depa Sakaraha pour les connaisseurs, indique que « tous les athlètes sont en grande forme et s’intègrent bien dans la population locale, car elle nous a accueillis à bras ouverts. Les athlètes résident et s’entrainent à l’Académie des sports de Sichuan où les délégations de l’athlétisme et de l’haltérophilie évoluent ensemble ». L’Académie des sports de Sichuan se trouve à cinq heures en TGV de Pékin. Les entrainements pour toute la délégation malgache ont débuté hier, sur un même stade et sur un même gymnase à Panzhihua dans le district de Sichuan. « Les techni­ciens et experts chinois ont pris en main des athlètes malgaches et ils sont à pied d’œuvre avec de belles déterminations en suivant leur méthode de travail. La barrière de langue ne se pose pas parce qu’il y a cinq interprètes qui nous accompagnent tous les jours », confie Depa Sakaraha.