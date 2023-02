AMBOHIDRATRIMO – La foudre brûle deux personnes

La gendarmerie d’Ambohidratrimo a été informée d’un terrible drame survenu samedi dans sa circonscription. Une foudre s’est abattue sous de fortes pluies. Ses victimes ont heureusement survécu, un chef de famille et un nourrisson. D’après le récit d’un membre de la famille, la décharge électrique n’a traversé ni le toit ni le mur. « Une sorte de braise est entrée par la fenêtre. Elle a parcouru toutes les pièces et brûlé toutes les personnes qui s’y trouvaient. Mon père et le petit Brayan ont été les plus touchés. Du feu dont on ignore l’origine entoure le bébé », décrit notre interlocutrice. « Dieu merci car personne n’est décédé. Même les maçons se sont faits brûler », ajoute-t-elle. Beaucoup croient qu’il s’agit de la foudre artificielle. « Cela me rappelle ce qui m’était arrivé. J’ai subi le même sort. Elle aurait bien pu être télécommandée par certaines personnes malveillantes, qui nous détestent ou qui se vengent. Elle n’aurait pas trouvé celui qu’il aurait dû tuer, raison pour laquelle j’ai survécu », raconte un témoin. Pendant le même orage, ce samedi-là, la foudre a tué deux habitants d’Ampefiloha-Ambodirano.