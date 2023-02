AIRE PROTÉGÉE – Appui aux communautés pour la protection de Beampingaratsy

La préservation de l’aire protégée Beampingaratsy, dans la région d’Anosy, sera centrée sur l’appui aux communautés. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des villageois qui vivent dans les sept communes autour de cette nouvelle aire protégée. « La forte exploitation des forêts, les pressions sur les forêts commises par des villageois, sont les principales causes de la réduction des faunes et flores endémiques à Madagascar. », indique le gouverneur de la région d’Anosy, Jocelyn Raharimbola, la semaine dernière, dans le cadre du lancement du projet Beampingaratsy national protected area, un projet sous tutelle du ministère de l’Environnement et du développement durable et mis en œuvre par l’organisation non gouvernementale (ONG) Nitidae. Ce projet qui s’étale sur 5 ans, est financé par le Rainforest Trust à hauteur de 1,5 millions de dollar. L’Agence française de développement (AFD) apporte, également, son appui dans la conservation de Beampingaratsy. La préservation de cette aire protégée est importante. Un inventaire réalisé dans le cadre du projet Talaky a révélé que Beampingaratsy abrite d’importantes biodiversités. Près de deux cents espèces animales et près de deux c ents espèces végétales sont réparties sur une superficie de 110 000 hectares. Plus de 70% de ces faunes et flores sont classées endémiques. Par ailleurs, Beampingaratsy approvisionne en eau des bassins versants, des fleuves et des rivières, dans le Sud. « Si jamais les forêts de Beampingaratsy disparaissent, plus de trois millions hectares de bassins versants vont tarir et plus de vingt-huit mille ménages seront dans la difficulté. », indique Rakotondrasoa, coordinateur du projet Beampingaratsy national protected area. La patrouille à l’intérieur, la régénération des arbres par le reboisement, ne suffisent plus pour protéger ces forêts. Les activités génératrices de revenus des habitants autour du parc, dont l’exportation de la vanille, la culture de riz, seront soutenues, dans le cadre de ce projet. L’objectif final est que Beampingaratsy devienne un parc national, plus tard.