ACTION VAUT MIEUX QUE CERVEAU

Rien à dire. Autant on a crié sur le cursus de certains ministres lors des précédents remaniement, autant on ne peut que saluer la qualité des nouveaux éléments du gouvernement. Peut-être que les CV étaient tous costauds que le nouveau secrétaire général de la présidence, elle-même nantie de plusieurs cartons, a pris un réel plaisir à les citer, deux fois pour certains pour sa première apparition publique. Il manquait juste l’âge des nouveaux nommés. C’est un facteur important pour voir si le gouvernement a l’avenir devant ou derrière lui.

Pour une fois donc les choix effectués ont cloué le bec à ceux qui ont en aversion la médiocrité. Il n’y a pas la moindre critique à faire sous cet angle. Là où le bât blesse c’est que le brillant technicien se transforme très vite en vil serviteur dès qu’il touche à la politique et oublie sa mission principale qui est de servir la population. C’est ce que l’on croit savoir en tout cas. C’est un gouvernement qui doit réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Ce n’est pas par hasard si La Défense, les Affaires étrangères, la Justice, l’Énergie et les Travaux publics ont été pourvus de nouvelles têtes. L’insécurité, la corruption du milieu judiciaire, le délestage, le mauvais état des routes sont les principaux boulets traînés par le gouvernement ces derniers temps. Cette nouvelle équipe a donc l’obligation de trouver des solutions coûte que coûte et quoiqu’il en coûte d’ici là présidentielle. Gagner l’élection est la mission principale cette nouvelle odyssée du gouvernement Christian Ntsay. Un pari plus difficile qu’il n’y parait étant donné le bilan social mitigé du gouvernement.

Il faut également que l’excellence des CV se traduise par une moralité irréprochable des nouveaux membres du gouvernement. C’est d’avoir des cerveaux partout c’est mieux d’avoir des sages dans toutes les directions. Face aux scandales en série éclaboussant certaines personnalités proches du pouvoir, un coup de semonce est nécessaire pour leur remonter les bretelles. On espère que les nouveaux ministres de la Défense, de la Justice, de l’Énergie, des Travaux publics sont des personnalités taillées pour le physique de l’emploi. Le challenge est difficile mais pas impossible.