Vaccination – Quatorze vaccinomobiles à travers le Grand Tanà

A partir de ce jour, et pendant 30 jours, quatorze vaccinomobiles seront disséminés à travers le Grand Tanà pour inciter à la vaccination. La campagne de vaccination contre la Covid-19 pour le Grand Tanà a été lancée au Parvis de l’Hôtel de Ville, hier. Les vaccinomobiles sillonneront le Grand Tana et vont compléter les sites déjà mis en place. « La vaccination reste et demeure, avec le respect des gestes barrières, la porte de sortie la plus sûre pour la pandémie de la Covid-19, qui permettra aux pays de relancer son économie et aux populations de revenir à une vie normale », indique le représentant du SNU, lors de son allocution. La mobilisation est une réponse aux faibles taux de vaccination.

La faible utilisation des vaccins contre la Covid-19 est certes un fait commun aux pays africains en général, mais elle constitue un défi majeur face aux menaces récurrentes des vagues de contamination rapide avec l’apparition de formes graves. L’atteinte d’une couverture vaccinale optimale a été soulignée. La campagne est destinée aux personnes désireuses de se faire vacciner la toute première dose ou encore d’avoir la dose de rappel pour les primo vaccinés.