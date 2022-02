Sommet UE-UA – L’environnement malgache au centre des débats

La délégation malgache, conduite par le président de la république Andry Rajoelina en mission à Bruxelles, l’ambassadeur de Madagascar en Belgique Omer Berizilky ainsi que les ministres Patrick Rajoelina (Affaires étrangères), Harifidy Ramilison (Agriculture et Elevage) et Baomiavotse Vahinala Raharinirina (Environnement et Développement Durable) a été sur active sur plusieurs fronts.

Cette dernière a pris part mercredi dernier, à une réunion dans le cadre de la Semaine Afrique -Europe des leaders africains avec leurs partenaires européens ; donc aux côtés entre autres du Commissaire à l’Union Africaine Muchanga, du ministre en charge de la Coopération du Danemark et de la Vice ministre en charge de la Coopération internationale d’Italie. La rencontre s’est focalisée surle dialogue avec des acteurs de la vie concernant des thèmes centraux et communs, à savoir le changement climatique, la transition digitale et énergétique, mais aussi et surtout la croissance durable et inclusive.

La locataire d’Antsahavola a rappelé les engagements de Madagascar en matière de lutte contre le changement climatique et la détérioration de la situation pourles pays vulnérables et pour l’Afrique en général, ainsi que l’urgence de la réalisation des promesses de Paris par les plus gros pollueurs. « J’aiégalement présentéla politique publique actuelle en matière environnementale, les projets de relance économique post-Covid et les opportunités notamment en économie verte, les chantiers pour lesecteur privé, la place de la société civile et de la jeunesse sur les enjeux climatiques et environnementaux » devait -t-elle signaler .

Touchant le changement climatique, notons que le gouvernement malgache a adopté en octobre dernier notre Plan national d’adaptation , PNA, . La formulation du PNA tient compte des directives du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat, GIEC, et du Groupe d’experts des pays les moyens avancés , LEG, . La protection côtière de la ville de Manakara fait partie aussi d’une des actions du bureau national des changements climatiques, du carbone et de la REDD+ (BNCCREDD+).Il s’agit d’une digue de protection et remblais de sable lourd à Manakara Be et une autre digue de protection d’Ampilao.

Bien menés, les gros travaux ont résisté lors du passage de « Batsirai» dans cette ville, ce qui a réduit au minimum les impacts surles bâtiments publics derrière la digue.