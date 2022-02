Iavoloha – Alain Rakotomavo meurt au volant

L’ingénieur géographe Alain Rakotomavo, ancien MFM et Leader Fanilo, a succombé à un arrêt cardiaque pendant qu’il conduisait, samedi, près d’une station-service au By-pass Iavoloha.

MORT subite. Alain Rakoto­mavo, 75 ans, a été victime d’un arrêt cardiaque, samedi vers 12h30, sur la route By-pass Iavoloha, à côté d’une station-service. Ce consultant international, ingénieur géographe était un ancien coordonnateur national du « Rouge et Expert (REX) » du parti politique MFM. Il fut également secrétaire général national du parti Leader Fanilo. Le constat de la gendarmerie et du médecin atteste que le septuagénaire est décédé d’un arrêt cardiaque.

Le triste événement s’est produit alors qu’il était au volant de son 4×4 bleu. Des laveurs de voiture sur le bord de la route l’ont remarqué en premier. « Il a ralenti son allure. Nous avons pensé qu’il avait besoin de laver son véhicule. J’ai même dit à mes collègues que c’est un client. Ils m’ont répondu : c’est un ressortissant étranger, il ne va pas nous faire laver sa voiture », décrit un témoin oculaire. « Quand nous avons bien observé, il s’est arrêté. Nous avons attendu. Pourtant, il ne s’est pas garé sur le bord et puis, il n’a pas non plus continué sur sa trajectoire. Il est resté immobile », poursuit-elle.

Seul à bord

« Notre collègue est allé faire des achats. Il nous a dit que la position du chauffeur n’était pas normale, il semble qu’il ne dort pas du tout. Je lui demande, mais pourquoi ? Ses yeux restent ouverts, m’a-t-il dit », enchaîne-t-elle. Les nettoyeurs ont appelé les badauds pour voir ensemble le père de famille, car ils ignorent ce qu’il pouvait avoir. De plus, il était seul à bord. La gendarmerie du secteur a été informée des faits. Peu de temps après, son équipe et un médecin sont arrivés sur les lieux. Il s’est avéré que l’ingénieur ne respirait plus. Vu la position de la clé fixée au contact, il avait réussi à éteindre le moteur avant de rendre son dernier souffle. Les gendarmes ont relevé le défunt de son siège et l’ont déposé sans couverture dans leur pickup pour être transporté à la morgue. La famille a été avisée. Récemment, un chauffeur livreur avait également subi le même sort, à Andavamamba. Il était au volant de sa camionnette quand il s’est éteint.