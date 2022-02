Hydrocarbures – Bras-de-fer autour des prix du carburant

Des négociations délicates à l’issue incertaine. Faut-il maintenir ou non les prix du carburant affichés depuis le 20 juin 2019. Les pétroliers et l’État ont des arguments pour trouver un consensus.

1 72 milliards d’ariary. Sinon plus. C’est le montant des compensations financières accordées par l’État aux pétroliers pour qu’ils maintiennent les prix actuels du carburant, qui datent du 20 juin 2019. Que les cours du baril soient descendus jusqu’à 5 dollars au début de la crise sanitaire au premier trimestre 2020 ou qu’ils atteignent aujourd’hui les 86 dollars, toutes ces variations d’un extrême à l’autre n’ont eu aucun effet sur ces prix, sensés être volatiles, à Madagascar. Les pétroliers estiment aujourd’hui que toutes les conditions, avec la valeur transactionnelle du dollar au Marché interbancaire de devises qui culmine par moment à 4 000 ariary, sont aujourd’hui réunies pour revoir à la hausse ces prix fossilisés. Andry Ramaroson, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures a admis cette exigence. Et les deux parties ont entamé les négociations.

Pour Andry Ramaroson « les textes relatifs au mode de calcul des prix de référence ont été dépassés par l’évolution du marché. Ils doivent être remis au goût du jour ». Il entend aussi faire l’audit d’une compagnie pétrolière de distribution. Il est vrai qu’avec les prix du moment, les quatre sociétés présentes sur le circuit de distribution, semblent avoir des marges bénéficiaires leur permettant de construire des stations-service qui ont pignon sur rue. C’est le cas de le dire. Les autorités ont même l’impression que certains opérateurs ont pu quintupler leur chiffre d’affaires ces derniers mois.

Tarification automatique

Mais il est aussi évident que le gel d’une durée indéterminée de ces prix n’a pas non plus empêché ceux des autres produits, comme l’huile alimentaire importée, soumis aux aléas du commerce mondial (frets maritimes et rareté des conteneurs), de monter en flèche. Alors qu’auparavant la spirale inflationniste part de ces prix à la pompe. Des coopératives de taxi-brousse ont augmenté les tarifs de leurs prestations à cause de la dégradation des routes nationales. Elles n’ont pas attendu un réajustement des prix du carburant pour passer à vitesse supérieure.

En outre, Andry Ramaroson a reconnue cette clause du contra-programme scellé avec le Fonds monétaire international, FMI. « Les autorités se sont engagées à éviter l’accumulation de dettes envers les distributeurs de carburant et préparent un plan pour la mise en œuvre d’un mécanisme de tarification automatique des carburants ainsi que des filets de sécurité sociale renforcés » a souligné Frédéric Lambert, chef de mission de revue, dans son communiqué du 26 octobre 2021. En prélude à l’examen futur par le Conseil d’administration du FMI du dossier Madagascar pour décaisser les 69 millions de dollars, seconde tranche de la Facilité élargie de crédit, FEC, de 312 millions de dollars dans sa totalité, s’étalant sur quarante mois.