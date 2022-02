Cyclone Emnati – Les zones d’impact en alerte maximale

Plusieurs régions sont sous alerte jaune et verte par rapport au cyclone Emnati. Le quatrième système ayant traversé la Grande île risquerait d’être plus intense et ravageur que les trois autres cyclones de cette période cyclonique. Dans la ville de Manakara, qui serait selon les prévisions, un point d’impact du cyclone, les préparatifs s’activent pour les habitants. Cette ville qui a subi les affres du cyclone Batsirai se prépare déjà à accueillir le système, demain. « Les radios locales avec la radio nationale ne cessent d’informer la population sur la situation du cyclone Emnati. Les autorités locales ont déjà commencé la sensibilisation auprès des habitants qui vivent dans les zones basses ou près de la mer. Nous avons recommencé à mettre des sacs de sable sur les toits », témoigne un habitant de Manakara. Au niveau du BNGRC, l’anticipation serait un atout pour affronter ce système. A Toamasina, la mer s’agite. Idem pour Farafangana. Des inondations généralisées sont à craindre suite aux cumuls pluviométriques excessifs anticipés surtout sur l’Est, le Sud-Est et les Hautes terres centrales.

Côte d’alerte

Emnati atterrira demain entre Vatomandry et Manakara, soit un plus au Nord du point d’impact de Batsirai. Il va toucher terre à un stade de Cyclone Tropicale Intense. Hier, quatres régions, dont celles d’Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ont été placées en alerte jaune. Avec des vents moyens de 155km/h et des rafales de 220km/h, son intensification a été soulignée par la météo.

Emnati sera aussi intense et plus large que Batsirai. Les Centres-Est et le Sud-Est devraient être placés en alerte rouge dès lundi soir, indique la directrice générale de la Météo Madagascar durant son intervention sur la chaîne publique TVM.« Les conséquences et impacts du cyclone Intense seraient beaucoup plus importants que ceux de Batsirai. La superficie de Batsirai était moindre par rapport à Emnati. Le cyclone Tropical Intense de apportera de très larges bandes nuageuses », indique Nirivololona Raholijao, DG de la Météo Madagascar. L’alerte rouge devrait être annoncée dans les régions A tsinanana, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana très tôt ce jour. Hier à 9 heures, les populations dans les districts et régions de Brickaville, Vatomandry, Mahanoro, Antanambao Manapotsy, Marolambo, Vatovavy Fitovinny et Atsimo Atsinanana étaient sous alerte jaune (menace). Les régions Analanjirofo, Toamasina I et II, Alaotra Mangoro, Anjozorobe, Manjakandriana, Antanananrivo Avaradrano, Andramasina, Vakinakaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe et Anosy sont en alerte verte.