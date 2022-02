Athlétisme – Gabriela Fandresena, le fer de lance du marteau

Sociétaire du Groupement athlétique Noisy-le-Grand, Fandresena Gabriela Randriakotonirina a fait parler

d’elle, ces derniers jours au lancer de marteau.

Née le 2 6 décembre 2003 dans Paris XIIe, fille de Verohanitra Ramanana, elle vien t d’avoir 18 ans en décembre. Cadette d’une fratrie de trois filles, Jerena, née le 1er décembre 1999, et Sarobidy, le 6 juin 1996, Gabriella Fandresena Randriakotonirina est aussi licenciée au Crown Athletics Club d’Antsirabe de Yann Mayette et de Tsiry Manantena Rakotomalala du fait de sa double nationalité. Quelques semaines après avoir pul- vérisé le record de Madagas­- car, âgée de 21 ans dans la catégorie junior (lancer de marteau) de 39,32 m le 30 janvier, elle a établi un nou- veau record de Madagascar lors du Cri térium LIFA Hivernal de lancers long à Bois d’Arcy.

Gabriela Fandresena Randriakotonirina a réalisé un exploit retentissant en propulsant son marteau à 40m00 au stade Jean Moulin. De minime en cadette, junior et espoir, la jeune athlète malgache ne cesse d’émerveiller tout le monde ces cinq dernières années. À travers différentes catégories, elle a amélioré ses records nationaux (Minimes (3k): 31m05, 38m53 (2018), Cadettes (3k) : 38m53 (2018), 40m17, 40m33, 40m74, 41m06, (2019) 45m20, 46m53, 48m61 et 48m86 (2020), Juniors et espoirs (4k) : 34m97 (2019), 35m20 (2019), 38m72, 39m25 (2021) e t 39m32 et 40m00 (2022).

Le coach ajoute que la jeune fille est fière de hisser haut les couleurs de Mada­gas­car, fière aussi de ses résul- tats au regard de nombreux sacrifices consentis, mais humble concernant les objectifs à atteindre. « En outre, c’est une jeune fille généreuse car elle sait redispenser ce qu’elle a reçu auprès des plus jeunes ou des moins expérimentés. Et sans condescendance aucune, c’est une jeune fille curieuse, perfectionniste et bosseuse. C’est une belle âme et une belle athlète comme on n’en rencontre que trop rarement », conclut-il.

2018 est l’année de sa première performance en minime 2e année avec un lancer de 24m45 en janvier à Maisons Alfort. Cinq mois plus tard, en juin, elle est devenue championne de Seine-et-Marne avec 38m53 (record de Madagascar) à Lagny-sur-Marne (77). En 2019, dès sa première année dans la catégorie cadette, elle est classée 9e française et record de Madagascar battu avec 48m61 à Salon- de-Provence (13). En 2020, elle a réalisé un nouveau record de Madagascar avec 48m86 à Maisons-Laffitte (78). L’année suivante, elle est passée dans la catégorie junior et à sa première année, elle a réalisé un nouveau record de Madagascar avec 38m72 à Savigny-sur-Orge (91).

Tambour battant

La performance de Gabriela Fandresena Randriakoto­ nirina ne cesse d’émerveiller tout le monde. Elle a ébahi tout le monde en réalisant deux nouveaux records de Madagascar tambour bat- tant. Pour cette année 2022 dans sa deuxième année de la catégorie junior, elle a battu en l’espace de deux semai- nes le record de Madagascar avec 39m25 à Maisons-Alfort (94) le 30 janvier, puis un nouveau record de Madagascar de 40m00 à Bois d’Arcy (78) effectué le 13 février. Gabriela Fandresena Randriakotonirina a choisi le marteau parce que c’est la discipline qui lui offre le plus d’opportunités au vu de sa petite morphologie. Gabriela Fandresena a sou- tenu que le javelot est trop léger pour elle et en le maniant elle ne ressent rien. « Concernant le disque et le poids, je n’ai pas la stature et l’envergure par rapport aux canons physiques exigés dans ces disciplines. Alors le mar teau ? Je le trouve plus marrant que les autres lancers. Avec ma relative petite taille par rapport aux autres, je possède un centre de gravité plus bas. Ce qui me facilite le lancer », conclut-elle.

Anecdote

Du fait de la crise sani- taire liée à la Covid -19, nombre de stades sont fermés. Ce qui est le cas à Combs-la-Ville. Faute d’infrastructure, Gabriela Fandresena Randriakotonirina et son coach ont dû se replier à proximité d’un parc, sur une route asphaltée sur laquelle a été tracé un cercle. La jeune lanceuse du SCBA éjectant son boulet dans les champs. Des séances qui ont aiguisé la curiosité des joggeurs, des promeneurs et des cyclistes qui passaient et s’arrêtaient. Ces badauds ont eu droit à des explications quant à cette curiosité et inhabitude d’en- traînement, pouvant ainsi découvrir cette belle disci- pline du marteau.

Malheureusement pour notre jeune lanceuse, quasiment en fin de séance, le marteau qu’elle venait de projeter et qui valait 53m/55m s’est enroulé autour d’un câble à très haute tension (63 000 volts) avec les consé- quences qui en découlent. Alertés, les agents de Réseau Transport Électricité sont rapidement intervenus. C’est une anecdote inoubliable pour elle et pour son coach. Fière de son origine malgache, elle ambitionne de dé­fendre les couleurs de Mada­gas­car lors des prochains jeux des iles de l’océan Indien en 2023, à Madagascar. Le prochain rendez-vous pour elle, ce sera le 10 avril au Meeting de Maisons-Alfort.