Agence de communication – Altavia Blue Lions intègre les agences de Master Group

Altavia Blue Lions, agence de communication digitale panafricaine du groupe Altavia, spécialiste de la communication commerciale pour les retailers, annonce l’acquisition des agences de Master Group. L’intégration de ce réseau de six agences de communication historiques dans la région positionne Altavia Blue Lions parmi les leaders en Afrique et dans l’océan Indien. Depuis son lancement en 2013, Altavia Blue Lions est l’agence de référence pour les marques internationales et nationales souhaitant développer des campagnes sur les marchés africains à l’image de l’Oréal, Michelin ou encore Seb.

Progressivement, l’agence a étendu sa présence sur le continent et ouvert des bureaux à Abidjan, Casablanca, Accra, Johannesburg, Nairobi, et Dubai. Le rapprochement avec les agences de Master Group permet à Altavia Blue Lions de se déployer sur de nouveaux marchés tout en créant des synergies, à la fois géographiques et en matière de métiers et clients. Avec 81 collaborateurs et près de 100 clients, les six agences de Master Group sont historiquement implantées dans quatre territoires : à la Réunion (Court-Circuit, Facto), à Madagascar (Facto, Unit Média), à Maurice (Klak) et en Martinique (Facto).

François Mandroux, directeur général Facto et Unit Média, explique « Cette nouvelle gouvernance va booster les opportunités d’affaires dans notre pays avec l’alignement de grands comptes comme Michelin, L’Oréal ou Seb. Nous connaitrons aussi une montée en puissance dans le retail. En effet les réseaux de distribution sont en cours de modernisation. On note l’arrivée de Carrefour et de U dans le commerce alimentaire et de Bricorama dans le non alimentaire. Par ailleurs les circuits de proximité sont également en cours de transformation. Dans le digital, Madagascar se développe très rapidement, l’audience des réseaux sociaux challenge fortement la radio dans la région de Tananarive».