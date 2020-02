Volleyball -Zone 7 : La GNVB et Stef’auto près du sommet

Les chocs pour les duels finaux. Après un jour de break pour les équipes qualifiées, les demi-finales de la Coupe des clubs de la Confédération africaine de volleyball zone 7 s’annoncent élétriques, ce vendredi, au palais des sports à Mahamasina.

Le dernier match de ce soir entre la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB), triple championne de l’océan Indien et Trou aux Biches Sharks, club cham­pion mauricien sera l’affiche des demi-finales. Le coup d’envoi sera lancé vers 18 heures sauf décalage qui serait probable vu le déroulement des précédentes journées.

Ce sera un choc entre le club champion en titre et l’équi­pe championne de l’île aux dodos. La majorité des éléments de la GNVB avait constituée l’équipe nationale malgache lors des derniers Jeux des Iles de l’océan Indien (JIOI) à Maurice tandis que la formation mauricienne aligne, de son côté, trois membres des quadricolores des JIOI à savoir La Rose, Allan et Gilbert.

La sélection hôte des derniers Jeux des Iles avait battu l’équipe de la Grande île en finale des JIOI au mois de juillet, c’est-à-dire il y a six mois.

Le suspense sera ainsi au rendez-vous, mais les gendarmes auront, cette fois, l’avantage de jouer à domicile comme le cas de la précédente édition de la coupe des clubs de la zone 7, où ils avaient disposé des Rodri­guais en finale.

La première demie masculine sera entre une autre équipe mauricienne, la Roche Bon Dieu qui a terminé deuxième de son groupe à l’issue des matches de poule et Tampon Geko de la Réunion, favori du groupe B.

Du côté des filles, Stef’auto, premier de son groupe, jouera vers 14h contre la Cascade des Seychelles. Les protégées du coach Gildas Zafindalana comptent rééditer leur exploit d’avoir remporté le titre en 2011, à domicile. Et dans l’autre rencontre, en ouverture vers midi, VBC Quatre Bornes de Maurice, équipe tenante du titre affrontera la formation réunionnaise de Saint Denis Olympique. Les vainqueurs de ce vendredi se qualifieront et joueront les finales ce samedi après-midi.