Six cents propositions reçues

Le concours lancé par la Fédération Malgache de Football, pour le changement de son logo, a été clôturé mardi soir. Plus de six cents propositions ont été reçues à Isoraka. La FMF va maintenant s’atteler à évaluer chacune d’entre-elle. Le nouveau logo sera présenté à la presse sportive et au grand public, le lundi 2 mars.