Scoutisme luthérien – Jamoka Misetra tire sa révérence à Mahajanga

« Ce n’est qu’un au revoir » ne sera plus fredonné comme l’ont toujours fait les scouts de l’Église luthérienne (FS FLM), après la disparition de Chef Jamoka Misetra, Brunaud Jean de Dieu Tsiketa à l’état civil. Le célèbre et ancien animateur et réalisateur de l’émission Karakory tsara sur la radio M3 et le programme Zava-manahirana ny tanora tous les dimanches soir, sur la chaîne de télévision M3, est décédé mardi soir, à la suite d’une maladie.

La rumeur s’est déjà répandue dans la matinée de mardi au marché de Tsaramandroso, colportée par des marchands de tomates. Sa fille a alors répliqué qu’il n’est pas encore décédé, mais qu’il a été admis d’urgence à l’hôpital Androva. Il n’a pas pu résistera à sa maladie. « Il a été soigné depuis le 6 février à l’hôpital Loterana à Antanimalandy, alors que sa maladie s’est manifestée le 31 janvier », explique sa sœur.

Jamoka Misetra est très connu à Mahajanga et très apprécié pour son caractère et surtout son émission qui se penche sur les problèmes des jeunes. Il était connu par son sens de responsabilité surtout au sein de la FLM, car il a occupé la place de Tonia Nasionaly FS FLM et a été membre du Comité d’organisation du Grand Synode FLM. Brunaud Tsiketa est décédé à l’âge de 55 ans. Il est détenteur du

Commandeur de l’Ordre national. Il avait postulé à la fonction de maire de Mahajanga, lors des communales de 2013.L’éducateur sera inhumé dans la commune de Lopary, dans le district de Vaingaindrano (province de Fianarantsoa), après la célébration d’un culte au temple FLM de Tsaramandroso, vendredi après-midi.