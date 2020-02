Judo – Slam de düsseldorf : Cinq expatriés en lice

Prélude aux JO 2020. Les judokas de la Grande île qui évoluent à l’étranger enchainent des tournois de qualification en perspective des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (24 juillet au 9 aout).

Après la participation de quelques combattants malgaches au Grand Slam de Paris il y a deux semaines, cinq d’entre eux ten­teront leur chance au Slam de Düsseldorf du 21 au 23 février, dans le but d’engranger le maximum de points possible pour obtenir le ticket olympique. Récemment au Grand Slam de Paris, le judoka du club Balma Saint-Exupéry de Toulouse, Fetra Ratsimiziva engagé chez les -81kg avait passé le premier tour en battant un Macédonien après golden score.

Le porte-drapeau malga­che aux JO de Londres 2012 avait ensuite perdu son deuxième combat contre l’Israélien, champion du monde en titre. Il montera sur le tatami ce dimanche à Düsseldorf. Les deux boursières du centre international de Tokyo en l’occurrence Tessia Tsiorinirina dans la catégorie -52kg et Damiella Nomenjanahary chez les 63kg y seront, elles aussi, de la partie.

Et les deux autres qui complètent la liste sont Brenda Andriantiana dans la catégorie -57kg filles et Janeiro Chan Ling chez les -60kg. Brenda évolue depuis quel­ques années en Allemagne tandis que Janeiro évolue, pour sa part, à Paris. Plus de sept cents judokas venant de cent vingt pays seront en lice à ce Slam de Düsseldorf.

Après celui-ci, les judokas malgaches auront encore deux autres tournois qualificatifs avant le mois de mai notamment le Grand Prix de Rabat au Maroc du 6 au 8 mars ainsi que les cham­pionnats d’Afrique prévus du 16 au 19 avril à Casablanca, Maroc.