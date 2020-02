FMAM – Soirée de gala à Antaninarenina

Une tradition à travers le monde. Dans la lignée des cérémonies internationales en grandes pompes de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM) organise son premier gala, ce vendredi soir.

Le restaurant Le Pavé Antaninarenina en sera l’hôte, à partir de 19h30. Depuis la création de l’institution en 2014, la remise des trophées se tenait toujours en marge de l’assemblée générale ordinaire. Mais cette fois-ci, la FMaM tient à faire les choses en grand. D’où cette cérémonie à part, pour récom­penser les lauréats de la saison 2019. Leur nombre s’élève à soixante six au total.

Outre les vainqueurs des différents championnats, en « offroad » (MX et enduro/ endurance) et en course de scooters, les gagnants des deux rendez-vous « onroad » de l’an passé seront également primés, à savoir l’Imerikasinina Motul Trophy et le Fast Track Arivonimamo. Et ce, même s’il n’y a pas encore de championnat en bonne et dûe forme pour cette branche.

Qu’à cela ne tienne, l’idée est de récompenser tous les pilotes de deux-roues, issus de toutes les disciplines existantes à Madagascar.