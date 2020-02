Elgeco Plus reçoit AS Adema

Derby d’Analamanga en vue pour la 13e journée de l’Orange Pro League de football. Elgeco Plus accueille l’AS Adema, ce dimanche après-midi au Bypass. Coup d’envoi de la rencontre à 14h30. Les deux équipes sont actuellement au coude-à-coude au classement, avec respectivement 19 et 18 points. Elles occupent la sixième et la huitième place.