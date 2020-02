Concert – Big MJ et Shyn, un cocktail explosif

Dontsika MDG a choisi de mettre à l’affiche, les deux stars masculines du moment pour marquer sa présence dans l’univers de l’organisation d’événement, plus précisément de concert. Un show qui fera l’effet d’une bombe en sachant la notoriété, la performance et le charisme des deux chanteurs. « Ce sera l’occasion de présenter officiellement Dontsika MDG qui se spécialise dorénavant dans la production de concert pour mettre en avant les artistes locaux, si auparavant on nous connaissait plutôt dans les défilés de mode. Et notre choix pour Big MJ et Shyn ne s’est pas fait par hasard », précise Josie Clarelle, l’une des quatre femmes qui s’associent dans Dontsika MDG.

Le vendredi 28 février à 21 heures au « Pavé » à Antaninarenina, sera la première occasion pour la Grande île de voir œuvrer Big MJ et Shyn sur la même scène. Ils ont chacun leur style, leur public. Et par dessus tout, ce sont des faiseurs de tubes. « Nous préparons aussi d’autres bonnes surprises pour ce premier concert à notre actif et notre première organisation pour 2020 », termine Josie Clarelle.