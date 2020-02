Art contemporain – Le Prix Paritana laisse la part belle à l’art visuel

Un concours d’art fraternel d’envergure, puisqu’il contribue activement à la visibilité des artistes malgaches sur la scène internationale. Le Prix Paritana continue à apporter un soutien indéfectible et exclusif à l’art contemporain national ainsi qu’à ses artistes.

Depuis 2016, cette initiative d’Eric Dereumaux, un passionné d’art qui voue une admiration particulière pour la créativité des Malgaches, avec le soutien de la Fondation H promeut les nouveaux talents qui émergent de la communauté artistique nationale. Avec l’éclectisme et l’innovation comme principaux mots d’ordre, le Prix Paritana a déjà primé un artiste plasticien/sculpteur, un photographe et un illustrateur/ bédéiste.

Pour sa IVe édition, il se redécouvre ainsi avec une majorité d’artistes issus du domaine de l’art visuel. Du 27 février au 21 mars, découvrez donc, à travers une exposition collective dans la galerie de l’Institut Français de Madagascar (IFM) à Analakely, les dix artistes contemporains sélectionnés qui concourent pour le Prix Paritana cette année.

Un joli bouquet d’artistes émerveillera le public par la splendeur de leurs œuvres. Chacun à sa manière, ils exposeront une part de leur univers créatif. Cette exposition se présente ainsi comme les prémices de ce que le futur lauréat de cette IVe édition du Prix Paritana aura à proposer, lors de sa résidence à la Cité Internationale des Arts de Paris, pour une durée de trois mois.

Des horizons divers

L’édition de cette année confirme aussi l’épanouissement particulier du domaine de l’art visuel à Madagascar. Le fait qu’ils soient photographes artistiques ou expérimentaux, dessinatrice digitale ou illustrateur traditionnel et, évidemment, artistes plasticiens, ils représentent tous une génération créative qui éblouit nos yeux plus qu’autre chose. Une exposition personnelle et une table ronde animées par des professionnels du monde de l’art clôtureront le séjour du lauréat de ce Prix Paritana. De quoi l’inspirer encore plus à aller de l’avant juste après.