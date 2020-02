Ankadifotsy – Il viole sa fille mineure et la met enceinte

Crime incestuel qui dépasse l’entendement. Un père de famille âgé de 37 ans a été interpellé par la police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) de Tsaralalàna, hier, à Ankadifotsy. Il a abusé de sa fille de 15 ans et lui a fait un enfant, l’année dernière.

C’est après l’accouchement que la victime a porté plainte. Sa tante en a déjà déposé une, le mois de mai 2019. Pourtant elle ne comparaîtra plus après cela, puisque le violeur présumé la menaçait, selon les explications de la police saisie de l’affaire.

« A cause de l’agression sexuelle qu’elle a subie, la fille est tombée enceinte. Après sa maternité, elle est venue à la PMPM pour dénoncer son père et raconter tout ce qui lui est arrivé », d’après les informations judiciaires. Pas plus de détails n’ont été ébruités par rapport à cet attentat à la pudeur.

Sur base de renseignements, les forces de l’ordre se sont alors mises à la recherche du trentenaire qui s’est rapidement fait cueillir du côté d’Ankadifotsy. Son interrogatoire a été mené tambour battant avant qu’il ne soit traduit devant le parquet près du tribunal de première instance d’Antananarivo, hier.