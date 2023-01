TRANSPORT – Arrêt des activités maritimes et fluviales durant une semaine

Les conditions météorologiques actuelles en raison des activités cycloniques apportées par Cheneso dans la partie Nord-ouest de l’île et surtout dans la région Boeny empêchent le trafic maritime et fluvial à Mahajanga. Le directeur de l’agence portuaire maritime et fluvial de Mahajanga, Jacquis Rainimbahy, a suspendu toutes activités dans les régions Sofia, Melaky et Boeny. «Toutes activités de transport en mer et en eau fluviale dans les régions Boeny, Sofia et Melaky sont suspendues pendant une semaine. Les usagers et navigateurs sont tenus de prendre les renseignements et informations nécessaires sur l’évolution de la situation météorologique auprès de la brigade de la gendarmerie de Katsepy et de celle du port de Mahajanga. Les bulletins d’information des stations radios et télévisions sont également valables», a expliqué le directeur. Le trafic maritime entre Mahajanga vers les Comores est également interrompu. Les agents consignataires devront aussi consulter les informations auprès des responsables. Depuis hier après-midi, la mer est très agitée et de grosses rafales de vent fort ont soufflé. L’orage a commencé à s’abattre depuis jeudi soir et toute la journée d’hier. La majorité des fokontany sont sous les eaux. Des maisons sont inondées à Mahavoky avaratra et atsimo, à Tsararano Ambany, à Aranta ainsi qu’à Ambovo­alanana, Tsaramandroso ambany etc. Le transport maritime entre Mahajanga et Katsepy est aussi suspendu pendant cette période depuis jeudi. Les pirogues et les vedettes ainsi que toutes sortes d’embarcations sont interdites de circulation jusqu’à nouvel ordre.