JEUX DES ÎLES – SPORTS EQUESTRES – Trois pays en lutte pour deux médailles d’or

J-215. L’équitation est parmi les 23 disciplines retenues à la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar va héberger du 25 août au 3 septembre prochain. Pour les sports équestres, plus précisément l’équitation, trois îles disputeront les deux médailles d’or mises en jeu à savoir Madagascar le pays hôte, Maurice et La Réunion, et la compétition se déroulera au Club olympique de Tanana­rive, à Ilafy ou COT d’Ilafy. En préparation de cette échéance, la fédération malgache des sports équestres (Fmse) ne compte pas faire de la figuration mais elle compte améliorer le résultat obtenu à Maurice à la dernière édition de 2019 où Mada­gascar a obtenu la médaille de bronze du concours par équipe grâce à l’équipe malgache formée par Quentin et Yvan Rakoton­dramaro, Christian Emile Ramarojaona et Mathieu Rahimanana.

Pour les deux médailles d’or mises en jeu, l’une se trouve dans le concours par équipe et l’autre dans le concours individuel. Quatre athlètes vont représenter Madagascar mais pour le moment, la Fmse ne peut pas avancer des noms. La préparation se poursuit en attendant le regroupement officiel organisé par le ministère de la Jeunesse et des sports.

Tirage au sort

Le président de la fédération malgache des sports équestres (Fmse), Christian Ramarojaona a expliqué que « jouer à domicile est toujours un avantage pour chaque athlète. En plus nos cavaliers connaissent très bien l’endroit où se joueront les épreuves durant les jeux des îles. En plus le principe des chevaux prêtés met tous les adversaires sur une égalité de chance au départ, donc Madagas­car aura la chance de briller à la maison ». À l’approche de l’évènement, moins de sept mois avant le jour J, comme toutes les autres disciplines, la fédération malgache des

sports équestres tire la sonnette d’alarme. Et le président de la Fmse Christian Ramarojaona de continuer: « je lance un appel à l’adresse de l’État pour se pencher un peu plus sur cet évènement car nous sommes maintenant à moins de sept mois du début des jeux ».

Pour les sports équestres, l’équitation est une discipline qui exige de la persévérance et une préparation millimétrée car tout peut arriver durant le concours. Elle favorise le respect des autres,

de la vie animale, donne le goût de l’effort, de l’engagement et de la persévérance pour avoir les résultats escomptés.

L’équitation permet de vivre l’instant présent et de s’offrir un moment de forte concentration durant le concours. C’est une occasion pour le chevalier de montrer la symbiose parfaite entre l’homme et l’animal. Pour les JIOI de 2023, 12 chevaux seront mis à la disposition des concurrents et un tirage au sort sera organisé avant le concours pour savoir sur quelle écurie les trois îles

engagées vont concourir.