Ikotofetsy et Imahaka, vauriens ou héros ?

La deuxième vague des missionnaires protestants qui édite le Fomba Malagasy (1880) insiste sur le fait que la fonction de ce « recueil » de coutumes est de les conserver « à distance» et non de les ressusciter (lire présidentes Notes). Françoise Raison tient d’ailleurs à faire une remarque (Le missionnaire sur les formes de la culture orale à Madagascar entre 1820 et 1886, Revue historique Omaly sy Anio, janvier-juin 1982). « Consigner cette littérature orale n’est pas un exercice moins risqué, dans la mesure où des pans entiers de celle-ci étaient liés à des rituels, à une conception du monde qu’on espérait voir disparaitre. D’où la prudence observée par la Mission lors de l’impression des ouvrages de folklore qui n’entrèrent pas dans le circuit normal de librairie à Antananarivo ni de colportage dans les districts. » Pour ces ouvrages, en fait réservés à la diffusion privée, le circuit est strictement personnel et non commercial. « Sans doute par crainte de scandaliser. » Au fil des ans, les tirages de la masse de publications religieuses et d’enseignement général ne fera que croitre, tandis que ceux du folklore reste stable. L’auteure de l’étude précise que ce luxe de précautions ne dispense pas, toutefois, les transcripteurs d’opérer une censure « cohérente avec le rigorisme des missionnaires du XIXe siècle, mais aberrante pour leur travail de folkloristes ». Ainsi, Dahle « jugea bon » d’omettre un bon nombre de morceaux qui contiennent des « expressions impures et des allusions », omissions qui réduisent considérablement la collection. De même, Sibree donne dans l’ « Antananarivo Annual » la première rétrospective d’ensemble sur l’art oratoire, les chansons, légendes et contes des Malgaches, à propos des Chansons Madécasses de Parny. Et il procède, à des éliminations car « certaines sont des chants d’amour d’une espèce peu convenable pour être reproduits dans nos pages ». « Face à toutes ces précautions ordonnées par la crainte de scandaliser des fidèles (…), on peut juger courageux et originale la démarche de Rabezandrina qui publie en 1876, le conte d’ Ikotofetsy sy Imahaka sy tantara malagasy hafa koa », commente Françoise Raison. Cette histoire figure manifestement parmi les manuscrits de la première génération des missionnaires, écrit-elle. Cameron traduit l’ouvrage pour le « Cape Magazine » en 1871, sous le titre « Les exploits d’Ikotofetsy et Imahaka, deux coquins malgaches. Une très vieille histoire ». Et une histoire à classer, sans aucun doute, du côté des « fables vicieuses qui avaient été jugées irrécupérables et dangereuses par le didactisme des missionnaires précédents », souligne l’auteure de l’étude. Mais, ajoute-t-elle, une histoire aussi où l’on lit aujourd’hui « l’éloge de la ruse intelligente », un code de conduite parmi d’autres dans l’ensemble de modèles fournis par les contes. C’est à Ikotofetsy et Imahaka que pense Ellis- et derrière lui Freeman- quand il écrit : « La duplicité a été présentée comme le trait du caractère moral le plus évident de certains groupes. Fait remarquable, il y a dans le langage local plus de mots pour exprimer les différentes manières de tromper que pour aucun autre vice… Le mensonge est un vice commun. Mentir est estimé astucieux et plaisant, et plus à même de servir votre intérêt ou votre plaisir que la vérité. » Françoise Raison note le commentaire prudent et « distancé » de l’« Antananarivo Annual », dans son compte-rendu de Noël 1876. « Ils (Ikotofetsy et Imahaka) sont intéressants en ce qu’ils montrent les habitudes et les manières du temps jadis. Histoire très populaire que l’on trouve avec des variantes dans les différentes parties de l’Imerina et, pourtant, les héros sont de purs vauriens et ne se rachètent par aucune des qualités qui étaient attribuées à Robin Hood, Little John, Rob Roy et d’autres dans nos pays d’Europe. » En fait, seules les fables que reproduit le fascicule de 16 pages de 1836, sous le titre Angano, connaissent en tant que littérature folklorique un tirage normal qui dépasse les cercles européens. Une nouvelle édition de 24 pages, intitulée Angano ela sy vao est éditée en 1877. Mais leur succès semble médiocre, et l’auteure se demande « si ce sont des fables malgaches ou européennes qui ont été introduites dans ce nouveau tirage ».