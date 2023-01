IKOPA ET SISAONY – Le niveau de l’eau surveillé

Bien qu’aucune cote d’alerte par rapport à la montée de l’eau soit annoncé par l’APIPA ( Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d’Antanana­rivo) pour Ikopa et Sisaony ainsi que Mamba, le bulletin de l’Apipa en date d’hier annonce qu’une légère augmentation du niveau de l’eau a été observée au niveau de l’Ikopa et Sisaony. À 8 heures du matin, Sisaony enregistre un niveau de 0,33m à l’échelle d’Ampitatafika et une hausse du niveau de l’eau de 0,03 a été enregistrée dans les 24h. Une augmentation de ce niveau sera prévue pour les prochaines douze heures, selon le bulletin de l’Apipa. Pour Sisaony, la cote d’Alerte jaune signe de menace, est indiquée lorsque le niveau de l’eau atteindra les 2,50m à Ampitatafika. Pour Ikopa, son niveau est annoncé comme étant à 1,52m à l’échelle d’Ambohima­nambola. Une augmentation de O,12m a été enregistrée dans les vingt-quatre heures et elle se poursuivra dans les prochaines douze heures. L’alerte jaune est indiquée à 3,50m sur Ambohimanambola. À l’échelle de Bevomanga, Ikopa mesure à 1,85m. Une nette diminution de 0,09m dans les prochaines 24h a été enregistrée mais il se pourrait qu’une augmentation soit prévue dans les prochaines douze heures. L’alerte est déclarée à partir de 4,00 m à l’échelle de Bevomanga. Pour Mamba, il semble bien que le niveau de l’eau diminuera de 0,03m dans les prochaines 24 heures.