GROUPE E – Pas de vainqueur entre le Congo et le Niger

Le match comptant pour la deuxième journée du groupe E, un groupe de trois, entre le Congo Brazzaville et le Niger s’est conclu sur le score de zéro partout au terme du temps règlementaire. La rencontre s’est déroulée hier au stade Miloud Hadefi d’Oran. Les deux formations ont été dos à dos. Les occasions ont été au rendez-vous mais les deux camps ne sont pas arrivés à trouver le cadre en première période et en début de la deuxième mi-temps. L’attaquant des Diables Rouges, Bassinga reçoit la balle dans le côté gauche, élimine le dernier défenseur, le capitaine des Menas, Abdoulayé Katioré puis place le ballon au deuxième poteau. Malheureusement pour les Congolais, les Nigériens ont été sauvés par la VAR. Après vérification à deux reprises même, l’arbitre central a décidé d’annuler le but congolais (79e). Le score est resté inchangé jusqu’à la fin du match. Ces deux équipes ont été les sparring-partners de Madagascar en match amical de préparation en Tunisie en début janvier. Dans ce groupe, le Congo s’est déjà incliné en première journée sur le score de 0 à 1 devant le Cameroun, leader provisoire du groupe. Crédités de 3 points, les Lions indomptables déjà qualifiés joueront leur deuxième et dernier match le mardi 24 janvier contre le Niger.

Classements (2e journée)

Groupe A

1-Algérie (6)

2-Mozambique (4)

3-Ethiopie (1)

4-Libye (0)

Groupe B

1-Ouganda (4)

2-Sénégal (3)

3-RD Congo (2)

4-Côte d’Ivoire (1)

Groupe C

1-Madagascar (3)

2-Ghana (3)

3-Soudan (0)

Groupe D

1-Angola (2)

2-Mali (1)

3-Mauritanie (1)

Groupe E

1-Cameroun (3)

2-Niger (1)

3-Congo (1)