FOOTBALL – CHAN 2023 – Groupe D – L’Angola et la Mauritanie se neutralisent

Pas de vainqueur. L’Angola et la Mauritanie se sont séparés sur le score nul et vierge à l’issue de la deuxième journée du groupe D hier au stade Miloud Hadefi d’Oran en Algérie. Les Palancas Negras, finalistes de l’édition 2011 du CHAN ont nettement dominé la rencontre avec une possession de balle de 65% et dix tirs dont deux cadrés contre sept tirs et deux cadrés pour les Mourabi­tounes de la Mauritanie. Deux rencontres jouées et deux matches nuls ont été enregistrés dans ce groupe D car l’Angola a été déjà tenu en échec par le Mali en première journée sur le score de 3 partout. Au classement après la deuxième journée, l’Angola se hisse timidement en tête avec un cumul de 2 points après deux matches nuls. Avec un match disputé chacun, le Mali et la Mauri­tanie occupent respectivement la deuxième et troisième place, crédités chacun d’un point après match nul. Le Mali et la Mauritanie s’affronteront en troisième et dernière journée du groupe D. Le vainqueur arrachera le ticket pour les quarts de finale tandis que le vaincu pliera bagages.