FIANARANTSOA – Une grosse somme part en fumée

Un important incendie s’est déclaré dans une maison, lundi matin, à Ambato­lahikisoa Fianarantsoa. Aucun blessé ni mort n’a été constaté, mais d’énormes pertes matérielles. Les familles locataires ont tout perdu. Vraiment, ils n’avaient plus que les vêtements qu’ils portaient. Les occupants du dernier étage ont vu leurs billets de banque, s’élevant à vingt-deux millions d’ariary, partir en fumée. Or, ils comptaient acheter une voiture avec cet argent. Six millions d’ariary ont également été calcinés pour ceux au rez-de-chaussée. Les kits scolaires des enfants ont été réduits en cendres. Leurs établissements leur en ont offert de nouveaux pour qu’ils puissent suivre les cours. Les sinistrés font appel à toutes personnes généreuses qui pourront les aider à se relever de leurs ruines. Ils ont attribué l’origine de l’embrasement à un acte criminel. La police a alors dressé un constat et ouvert une enquête par rapport à leur suspicion. Hier matin, un adolescent de 15 ans est venu fouiller dans les décombres et s’est tout de suite fait arrêter par les forces de l’ordre.