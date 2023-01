FIANARANTSOA – Trois délinquants dévalisent une église

En pleine nuit, un gang de jeunes délinquants a fait irruption dans l’église catholique Saint Charles. Ils ont vampirisé la sonorisation et bu le vin de communion jusqu’à la dernière goutte.

Un acte de banditisme qui laisse pantois. Dans la nuit de vendredi à samedi, une bande de jeunes a cambriolé et profané l’Eglise Catholique Apostolique Romaine (ECAR) Saint Charles à Ambatomena Fianarantsoa. Les malfaiteurs ne se sont pas seulement limités à dérober tous les objets de valeur et matériels à portée des mains. Ils se sont dans la foulée emparés du vin de communion pour le boire jusqu’à la dernière goutte.

Les jeunes délinquants se sont attaqués à la sonorisation. Ils ont entre autres pris des enceintes, un amplificateur ainsi qu’une table de mixage. Les voleurs ont sévi ni vus ni connus. L’église ainsi que toute l’enceinte est sous surveillance mais les dispositions prises par les responsables n’ont pas empêché le gang de passer à l’acte. Après avoir vampirisé les matériels de l’église et profané les objets saints, les malfaiteurs ont pris le large avec leur butin. Les voleurs cherchaient à vendre le matériel dérobé lorsque tout a basculé.

Pour dérouter les recherches, ils ont caché leur butin. De source auprès des forces de défense et de sécurité, les malfaiteurs ont creusé une fosse pour y enterrer les appareils volés en attendant de trouver preneurs. Les jeunes délinquants sont restés dans les environs après l’acte.

Dénonciations

Les premiers indices recueillis n’ont pas permis de remonter jusqu’à eux. Cependant, les policiers ont connu une avancée significative dans leur investigation lorsqu’ils ont multiplié les recherches de renseignements. Mis sur la piste des fugitifs suite à des dénonciations anonymes, les policiers ont réussi à remonter de fil en aiguille jusqu’à un jeune homme de dix-huit ans. Ce dernier s’est fait cueillir mardi dans le quartier de Mokana Fianarantsoa. Soumis au feu roulant des questions, il a indiqué l’endroit où avaient été enterré les objets subtilisés lors du cambriolage.

Dans un interrogatoire serré, le quidam a dans la foulée balancé ses deux comparses en divulguant leurs identités. Activement recherchés, ces derniers ont quitté les environs. En attendant l’aboutissement des recherches des deux suspects en fuite, leur acolyte pris dans les filets a été traduit devant le parquet près du tribunal de première instance à Fianarantsoa.