CONCOURS DE BEAUTÉ – La finale de Miss Word 2023 prévue au mois de Mai

La grande finale du Miss Monde 2023 se tiendra en mai. À quelques mois du concours, la date et le lieu ne sont pas toujours définis. Tant attendu depuis l’année dernière, en voilà un bon signe pour les candidates de «Miss World 2023». Pour le cas de Mada­gascar, cela fait des mois que Antsaly Rajoelina s’est préparée et n’attend plus que le décollage pour ce grand concours de beauté. La Reine de la beauté de l’île rouge fera face aux 70 Miss venants de différents pays dans le monde entier lors de cette 71e édition du miss monde. Le concours durera environ quatre semaines. La sélection dans «le top 40» est la première étape du concours dont le comportement et le savoir vivre en société figurent parmi les principaux critères. Les grands «challenges» du concours reposent sur la mise en beauté, la mise en forme, le stylisme, le sport, et surtout la maîtrise de la langue anglaise. Le challenge « Beauty with a purpose» centré sur la beauté intérieure est l’une des grandes idéologies de Miss Monde. Pour le cas de Antsaly Rajoelina, protéger et défendre les mineurs contre les violences figurent parmi ses grands projets.