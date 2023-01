COMPAGNIE MINIÈRE – La réouverture de Base Toliara reclamée

Près de soixante-dix chefs fokontany de Toliara II se sont réunis pour parler du développement de leurs circonscriptions respectives. La réouverture de la société Base fait partie des solutions réclamées.

La compagnie Base Toliara doit reprendre du service. C’est une position réitérée presque à l’unanimité par plus de 70 chefs fokontany et de leurs adjoints, issus des quatre communes du

district de Toliara 2, incluant Tsianisiha, Ankilimalinike, Manombo et Marofoty. Ces élus locaux se sont réunis à Mangily, dans la commune rurale de Belalanda, ce jeudi 19 janvier. A l’ordre du jour figure le développement au niveau des ces localités.

Le député Rochelin Houssen, élu dans le district de Toliara II qui a fait la synthèse des idées qui ont émergées lors de cette rencontre a souligné l’importance pour chaque commune de disposer d’entreprises. Pour le cas des communes de Tsianisiha et d’Ankilimalinike, entre autres, les apports de cette compagnie qui promeut la mine d’ilménite de Ranobe sur leur développement ne sont plus à remettre en question.

« La population locale est convaincue qu’elle en tirera des avantages et ceux-ci se feront sentir auprès de chaque ménage. C’est cette population qui réclame actuellement la levée de la suspension et reprise de ce projet. Je suis leur porte-voix et j’appelle le président de la République à prendre les décisions qui vont dans ce sens », soutient ce parlementaire.

Projets sociaux

Le président du Dinabe dans la commune rurale de Tsianisiha, Tovo Lahiniriko, a en effet déjà témoigné de la contribution de cette compagnie sur le développement local quand elle opérait encore. « Nous avons connu une amélioration de notre condition de vie. Le niveau d’insécurité a nette­ment diminué puisqu’il y avait eu du travail. Nous avons pu béné­ficier de plusieurs projets sociaux, dont des systèmes d’adduction d’eau potable que jouissaient plusieurs milliers d’habitants », rappelle-t-il. Jummerman dit Dada, maire de cette commune, réclame également à l’Etat la réouverture de Base Toliara pour l’intérêt de ses habitants. Selon ces chefs fokontany, les apports des activités d’une entreprise de grande taille sont déjà constatés à Toliara II. Le député Rochelin

Houssen a pris l’exemple de la commune de Manombo qui recense entre trois et quatre entreprises. Selon cet élu local, les retombées générées par ces entreprises contribuent à la réalisation des engagements de l’Etat dans la création d’emplois et par rapport au développement en général.

D’autres sujets ont également été abordés lors de cette réunion des chefs fokontany à Mangily. Ils se sont, entre autres, penchés sur la création de I’Association des chefs fokontany.