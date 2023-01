CHEF LALAINA RAVELOMANANA – «Je suis fier de l’équipe féminine malgache»

La participation de Madagascar à l’international CateringCup n’a pas été vaine. Le Chef Lalaina Ravelomanana exprime sa fierté face à cette 4e place pour la première participation de sa jeune équipe.

Par la suite du bon positionnement de l’équipe féminine malgache face aux onze Pays finalistes de la huitième édition de l’international Catering Cup, le Coach Chef Lalaina Ravelomanana est très fier de son groupe pour l’effort et le travail qu’il a fait. Un coup de maître. À sa première participation à la coupe du monde des traiteurs, les deux Cheffes malgaches, Bodosahondra Rakotovao ainsi que Fenosoa Rahaja­malala ont tenu tête aux grands de la cuisine et ont devancé huit équipes élites. Chef Lalaina Ravelomanana avoue sa fierté pour l’exploit des deux guerrières de la cuisine ainsi que leur motivation pour la neuvième édition de l’International Catering Cup.

Un avenir étincelant

«Je suis très fier de mon équipe, fier de notre travail, je suis satisfait malgré la défaite. Notre équipe féminine est encore très jeune et a déjà obtenu une quatrième place parmi ces pays gastronomiques ayant beaucoup d’experiences. L’équipe féminine malgache a fait un travail bien ordonné et a su céder à la panique lors de la réalisation des plats demandés. À l’issue de notre belle position, nous sommes invités à participer à l’édition suivante. Nous sommes toujours prêts à défendre l’honneur du Pays et nous allons déjà commencer l’entraînement» affirme Chef Lalaina Ravelomanana lors d’une discussion sur WhatsApp. Jeunes et talentueuses, des belles aventures dans le monde de l’art culinaire attendent encore Bodo­sahondra Rakotovao et Fenosoa Rahajamalala. En ce moment, elles font une démonstration de recettes au caviar avec leur coach ainsi que trente célèbres chefs internationaux dans le stand de Kasnodar Caviar du Sirha Lyon.

«La vie est une question d’apprentissage. Nos deux équipes féminines ont l’avenir devant elles, elles sont jeunes. Lorsque nous arriverons dans le Pays, nous allons reprendre nos activités et mettre en pratique les expériences vécues pendant le concours» ajoute-t-il. L’équipe féminine malgache et leur coach rentrera à Madagascar ce 30 Janvier.