Filières grains secs – La région Betsiboka mettra en place une plateforme régionale

Redynamisation. Mettre en place un système inclusif afin de propulser la filière grains secs tant en matière de production que de commerce, et plus tard d’exportation était le but de la réunion entre toutes les parties prenantes de la filière dans la Région de Betsiboka, mardi dernier. Il s’agit notamment du préfet de Maevatanàna, le président de la plateforme de black eyes, la direction régionale de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, la Direction régionale de l’agriculture et de l’élevage ainsi que des maires et représentants des coopératives d’agriculteurs. « Au cours de cette rencontre, les modalités et les étapes à mettre en œuvre dans la possibilité de mettre en place ladite plateforme régionale pour cette année 2022 ont été au menu », selon la direction régionale de l’Industrialisation, du Commerce et de la consommation de Betsiboka.

La région Be tsiboka, comme celle de Sofia (districts de Boriziny et Mampikony), de Boeny (partie sud-est de la région avec le district d’Ambato-Boeny) est un des principaux producteurs de grains secs, notamment le black eyes. Ce dernier est destiné davantage à l’exportation. Ainsi, au cours de cette réunion, des partenariats entre les communes, les coopératives et les exportateurs se sont manifestés dès cette année agricole.

Comme tous produits d’exportation, et dans le but de maintenir et d’améliorer le prix de produits malgaches sur le marché international, le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation a déjà apporté des assainissements au bénéfice des producteurs. Des mesures ont été prises par le ministre Edgard Razafindravahy comme l’octroi d’agrément.

Par ailleurs, les communes productrices ne sont pas en reste. Les suivis et la coordination des responsabilités au niveau de la collecte permettent d’assurer une bonne traçabilité de la production d’où le paiement de ristourne.

La mise en place de cette plateforme sera suivie d’une création d’une plateforme interrégionale communément avec la région de Boeny et Sofia. Un atelier sur ce sujet a été organisé par ces deux régions. Afin d’accélérer la mise en place de cette plateforme, les parties prenantes ont créé le conseil des membres au sein de la Plateforme qui devrait comprendre des représentants de chaque catégorie (agriculteurs, collecteurs, transporteurs, vendeurs de semences…).