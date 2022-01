Environnement – Quarante-cinq aires protégées soutenues

Sur les cent vingt-trois aires protégées du Système des aires protégées de Madagascar(SAPM), quarante-cinq bénéficieront de subventions annuelles de la part de la Fondation pour la Biodiversité et les Aires Protégées de Madagascar(FAPBM) en 2022. La totalité des financements s’élève à 10 711 991 923 MGA (2 735 170 USD). La surface totale des aires protégées financées couvre 3 231 165 Ha, soit 50 % de la superficie totale du SAPM.

Pour cette année, six nouveaux sites vont bénéficier de ces financements dont Ambodivahibe (géré par Conservation International), Ankivonjy (géré par WCS), Andrafiamena Andavakoera (géré par Fanamby) et Ibity (géré par Missouri Botanical Garden), grâce à une contribution au capital de l’Agence Française de développement en 2020, le Parc National de Lokobe. Pour l’aire protégée de Menabe Antimena (APMA), victime d’une grave déforestation, les discussions sont actuellement en cours pour fixer le financement à attribuer.

Les subventions seront particulièrement destinées aux activités de développement communautaire pour le bien-être des communautés riveraines aux aires protégées, y compris les activités alternatives et génératrices de revenus.

Gestion

Les financements seront également affectés pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes ainsi que la sécurisation des coûts opérationnels des aires protégées financées.

Deux mécanismes de financement, destinés à renforcer les capacités des gestionnaires d’aires protégées ou à faire face à des situations exceptionnelles sont proposés en addition aux subventions annuelles. Tout gestionnaire d’aires protégées peut s’adresser à la FAPBM, qu’il bénéficie ou non d’un financement annuel de la Fondation. Près de 95% de financements proviennent des intérêts du capital investi parla Fondation.

Ce capital est le résultat de l’engagement d’acteurs de la conservation et de bailleurs bilatéraux et multilatéraux pour les aires protégées. Le reste se constitue de fonds dont la gestion a été confiée à la Fondation. La FAPBM invite les forces vives de la nation à apporter plus de soutien à ces structures, qui assurent la vie. « C’est maintenant, et non demain qu’il faut sauver la biodiversité », ont été les mots du président de la République. Nos compatriotes souffrent aujourd’hui du manque d’eau, de la baisse de la fertilité des sols, du changement climatique.

Les forêts, les marais, les mangroves, sont autant de solutions naturelles qui pourvoient aux besoins essentiels de la population. Les aires protégées sont les sanctuaires préservant ces écosystèmes. « Si l’homme est capable de détruire, il est tout autant capable de restaurer et de reconstruire » a soulevé la présidente du conseil d’administration, Nanie Ratsifandrihamanana.