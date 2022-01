Développement urbain – La CUA bénéficie de véhicules et d’équipements

La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) va pouvoir mener à bien ses missions de service public dans la capitale de Madagascar et mettre en œuvre les actions d’urgence pour endiguer l’épidémie de coronavirus et diminuer ses effets sur la vie économique et sociale de la population. Le Projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR), sous la tutelle du ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, financé par la Banque mondiale, a remis des véhicules et des équipements à la CUA, hier.

La CUA a été dotée de deux bus, de cinq camions-bennes et de cinq camions plateaux, de sept mille combinaisons en tissu, de matériels et d’outillages de ramassage d’ordures, de divers matériels pour la remise en place des gestes barrières, comme des barrières métalliques, des bombes pour marquage au sol, des poteaux de fil à corde, cent soixante charrettes, des petits matériels et instruments médicaux, et des mobiliers de bureau, pour la direction des Actions sociales et de la santé (DASS). La CUA a également reçu quatre vingt-dix smartphones pour la mise en place de la plateforme numérique pour le paiement des droits et taxes