Danger imminent

Cinq mille sinistrés au gymnase d’Ankotondrano, trois mille au gymnase de Mahamasina. Les sinistrés sont entassés dans des conditions déplorables dans des sites d’hébergement qui sont tout sauf un centre d’accueil digne de ce nom. Contrairement aux CTC pour le traitement des malades de la Covid-19, bien équipés et viabilisés, les sites d’hébergement des sinistrés sont dénués de tout.

Au gymnase d’Ankorondrano, dans la soirée de dimanche il a fallu que le Premier ministre Christian Ntsay appelle dare-dare les responsables pour activer les toilettes, apporter des marmites, faire marcher l’eau… Autrement dit, rien n’a été prêt pour l’accueil des sinistrés. Le scénario est le même dans les autres sites.

Il est vrai que les inondations n’ont pas prévenu mais on croyait que le BNGRC était paré à toute éventualité. C’est tout de même étonnant qu’il a du mal à se déployer dans la capitale alors que tout est groupé ici. On peut se demander comment les secours s’organisent dans les endroits reculés et difficiles d’accès.

Dans tous les cas, cet entassement des sinistrés dans des conditions dérisoires constitue un grand danger. Ces sites d’hébergement où aucun geste barrière n’est respecté, sont des clusters potentiels de la Covid-19. S’il existe des cas de coronavirus, la contamination se fera à une vitesse supersonique. C’est pratiquement inévitable. Et c’est d’autant plus vrai que l’hygiène et la propreté n’existent pas dans ces sites. L’eau, les toilettes, les douches ne suffisent pas pour toute cette population si elles existent.

Pour le moment, les milieux défavorisés, d’où viennent la majorité de ces sinistrés, ont la chance d’être détestés par la Covid-19. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les soi-disant bas quartiers ne constituent pas un cluster de la pandémie. Les médecins sont incapables d’expliquer ce phénomène.

À La Réunion Kely par exemple, aucun malade du coronavirus n’a été signalé encore moins de mort. Pourtant, la population de ce quartier d’Ampefiloha se donne rendez-vous quotidiennement près du pont dans un marché de brocanteur. Plusieurs centaines de gueux s’agglutinent à cet endroit où personne ne porte ni masque ni autre accessoires de protection.

Jusqu’ici personne ne manque à l’appel de ce marché particulier. C’est dire que Covid-19 a peur de la crasse. Le coronavirus ne peut pas survivre en milieu malpropre. On ne le sait. On souhaite que cela soit le cas sinon les sites d’hébergement des sinistrés constituent de véritables bombes pour le reste de la société.