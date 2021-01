Université d’Antananarivo – Des étudiants testés positifs à la Covid-19

Une trentaine d’étudiants ont été testés positifs au coronavirus, selon les résultats des tests de dépistage effectués.

Ébullition au service universitaire de médecine préventive à Ankatso .Les résultats des tests sur des étudiants de l’université d’Antananarivo sont alarmants. « Sur quarante-quatre tests effectués, trente trois sont positifs, selon les informations partagées par notre supérieur », indique une source auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, hier. Un personnel de cette formation sanitaire serait aussi, infecté. Il s’agit d’une infirmière. Elle serait confinée chez elle.

Le ministère de tutelle, le ministère de la Santé publique et la Présidence, se sont mobilisés face à la propagation de ce virus dans le campus universitaire d’Antananarivo. Une équipe de la direction régionale des Œuvres universitaires d’Antananarivo (CROUA) est descendue dans les cités d’Ankatso I et II, dans la soirée du mercredi, pour informer les étudiants qui vivent dans ces infrastructures universitaires sur l’existence de ces cas et les inciter à prendre des précautions pour éviter de contracter le virus. « Nous ne savons pas qui sont ces étudiants contaminés, pour le moment. Nous faisons le nécessaire pour maîtriser la maladie », rajoute notre source.

Médecine préventive

Depuis mardi soir et jusqu’à hier, des médicaments, des masques et du Covid-organics (CVO) d’une dizaine de sac ont été acheminés dans ce service universitaire de médecine préventive à Ankatso. L’État encourage la consommation du CVO pour renforcer l’immunité.

Les campus universitaires sont les nouveaux foyers de contamination de ce virus de Covid-19, depuis la recrudescence de la maladie, au mois de décembre. Plusieurs dizaines de porteurs du virus ont été recensés parmi les étudiants de l’université d’Antsiranana, au mois de décembre et parmi ceux de Mahajanga, en ce mois de janvier. L’université d’Antananarivo est, aussi, touchée, en ce moment.

Malgré cette hausse des cas, ni les universités, ni le ministère de tutelle, n’ont pas pris la décision d’interrompre les cours ou de fermer les universités, jusqu’à présent. Les étudiants sont, par contre, invités à respecter les gestes barrières. Mais comment respecter la distanciation physique de un mètre dans des salles d’étude étroites? Comment se laver les mains fréquemment avec du savon, là où l’eau est inaccessible ?