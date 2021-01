Ambohijanaka – Double arrestation après attaque armée

Une bande armée en a eu pour son grade à Mahai­mandry Ambohijanaka. Dans la soirée d’avant-hier aux alentours de 20h30, deux individus ont été appréhendés après avoir attaqué un épicier à son domicile. D’après les préjudices déclarés à la gendarmerie, le gang qui a commis l’attaque s’est emparé de 150 000 ariary en liquide ainsi que deux téléphones portables.

Alors que l’argent a été emporté par les comparses en fuite des deux individus capturés, les téléphones volés ont été en revanche découverts sur ces derniers. Ce forfait est l’œuvre de quatre bandits munis d’armes blanches. Après avoir emporté l’argent et les téléphones, ils ont aussitôt pris le large mais l’alerte a été entre-temps donnée et une poursuite engagée par les riverains. Alerté, le poste avancé de la gendarmerie à Ambohijanaka a dépêché des gendarmes. Venus à moto, ces derniers ont renforcé les rangs du fokonolona lancé aux trousses des fuyards. Dans leur fuite éperdue, deux des assaillants, âgés de vingt et trente-deux ans, ont été appréhendés.

Les deux hommes sont placés en garde à vue à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Andoharanofotsy.