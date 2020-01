Combat Pro K1 – Glory : Fazarali perd son premier combat de l’année

Premier combat de l’année, première défaite. Elfazar Fazaraly Razanajatovo qui évolue en terre chinoise depuis deux ans perd son quinzième combat pro ce samedi soir lors du « Glory ». C’est un grand rendez-vous dédié aux meilleurs combattants de Chine.

Dans la catégorie -65kg, le Super Bad Boy de Mada­gascar s’est incliné sur un score serré de un contre deux points en combat K1 face au grand champion chinois, Zhao Chahoanlin ce week-end dans la ville de Guangxi. «Il m’a battu, et je l’admets. Dès fois on gagne et dès fois on perd», reconnait Elfazar Fazarali. «On a plus ou moins le même niveau technique, mais il est un peu plus grand que moi… Et il a su bien exploiter son gabarit surtout en attaque », note Fazarali quant aux atouts de son adversaire.

Ce combat compte encore dans la saison 2019 selon le calendrier sportif chinois, souligne-t-il. «Après ce combat inaugural de l’année, je vais jouir d’une semaine de repos puis je vais reprendre plus tard mon entrainement habituel dans le but de rectifier les défauts» ,poursuit-il. Ce combat comptant pour l’événement Glory boucle la saison 2019 pour Fazarali. En deux ans de carrière professionnelle en combat pro de kick-boxing, muay thaï et K1, Fazarali compte, pour l’heure, dix victoires en quinze combats pros.